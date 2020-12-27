Более 6 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано на Украине

Глава украинского Минздрава Максим Степанов сообщил, что за сутки в стране COVID-19 обнаружен у 6113 человек.

Глава украинского Минздрава Максим Степанов сообщил, что за сутки в стране COVID-19 обнаружен у 6113 человек.

Всего зарегистрировано 1 025 989 случаев заражения на Украине. По словам Степанова, по данным на 27 декабря, заболели 277 детей и 153 медработника. Также госпитализированы 1674 пациента, скончались 72.

За весь период пандемии в стране зафиксировано 17 774 смерти от коронавирусной инфекции. После перенесенной болезни выздоровели 658 538 человек.