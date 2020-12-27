В Перу зафиксировали землетрясение в 5,7 балла

Подземные толчки силой в 5,7 магнитуды произошли рядом с перуанским городом Ика, где проживают более 240 тыс. человек.

Подземные толчки силой в 5,7 магнитуды произошли рядом с перуанским городом Ика, где проживают более 240 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 34 км, а его эпицентр находился на расстоянии в 115 км от населенного пункта, сообщает Геологическая служба США. Сведений о пострадавших или погибших в происшествии людях не поступало.

Жители Чечни за десять дней пережили семь сейсмических гроз, передает телеканал "360". Их сила колебалась от 2,9 до 5,6 балла. Последняя из них была зафиксирована рядом с населенным пунктом Танги-Чу, расположенном в Урус-Мартановском районе региона.