Минпросвещения сообщило о появлении новых должностей в российских школах

Российские школы в десяти пилотных регионах откроют вакансию на должность советника директора по воспитательной работе с 1 марта 2021 года.

Российские школы в десяти пилотных регионах откроют вакансию на должность советника директора по воспитательной работе с 1 марта 2021 года.

Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, советники получат надбавку в 15 тысяч рублей. Отмечается, что по поручению президента всем классным руководителям добавили к заработной плате 5 тысяч рублей. Правительство контролирует ситуацию с зарплатами учителей в регионах.

Кравцов также добавил, что единый государственный экзамен у учеников пройдет с 31 мая по 2 июля 2021 года. Досрочная сдача ЕГЭ отменена.