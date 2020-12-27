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12:22   27 Декабря 2020
Общество

Роспотребнадзор не выявил в РФ мутацию COVID-19 из Великобритании

Роспотребнадзор не выявил в РФ мутацию COVID-19 из Великобритании

Роспотребнадзор оценил угрозу проникновения в Россию мутировавшего штамма коронавируса из Великобритании.

Заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что на территории России не выявлено наличия мутировавшего коронавируса.

Мутация вируса SARS-CoV-2 обнаружена в Великобритании в середине декабря. Новая мутация более заразна, но не несет ничего глобально страшного, отметил Горелов.

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#великобритания #пандемия #коронавирус

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