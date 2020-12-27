12:22 27 Декабря 2020Общество
Роспотребнадзор не выявил в РФ мутацию COVID-19 из Великобритании
Роспотребнадзор оценил угрозу проникновения в Россию мутировавшего штамма коронавируса из Великобритании.
Роспотребнадзор оценил угрозу проникновения в Россию мутировавшего штамма коронавируса из Великобритании.
Заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что на территории России не выявлено наличия мутировавшего коронавируса.
Мутация вируса SARS-CoV-2 обнаружена в Великобритании в середине декабря. Новая мутация более заразна, но не несет ничего глобально страшного, отметил Горелов.