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12:19   27 Декабря 2020
Общество

Собянин объявил о начале вакцинации жителей Москвы старше 60 лет

Собянин объявил о начале вакцинации жителей Москвы старше 60 лет

Жители Москвы старше 60 лет могут записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции с понедельника, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом он написал в своем блоге. Министерство здравоохранения России дало разрешение делать прививки от коронавируса россиянам пожилого возраста. Это очень важно, так как именно они входят в группу риска людей, которые переносят болезнь в тяжелой форме и с дальнейшими осложнениями.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#собянин #вакцинация #60 лет

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