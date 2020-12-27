Собянин объявил о начале вакцинации жителей Москвы старше 60 лет

Жители Москвы старше 60 лет могут записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции с понедельника, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Жители Москвы старше 60 лет могут записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции с понедельника, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом он написал в своем блоге. Министерство здравоохранения России дало разрешение делать прививки от коронавируса россиянам пожилого возраста. Это очень важно, так как именно они входят в группу риска людей, которые переносят болезнь в тяжелой форме и с дальнейшими осложнениями.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.