Песков рассказал о работе Путина в праздничные дни

Президент РФ Владимир Путин продолжает работу в праздничные дни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин продолжает работу в праздничные дни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На период новогодних праздников крупных мероприятий у главы государства пока не планируется, уточнил Песков в беседе с РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что у Владимира Путина состоятся рабочие встречи. Совещания и заседания не прекращаются в выходные дни, отметил Песков. Президент России никогда не прерывается на какие-то праздники, заключил Песков.