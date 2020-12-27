12:08 27 Декабря 2020Политика
Песков рассказал о работе Путина в праздничные дни
Президент РФ Владимир Путин продолжает работу в праздничные дни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин продолжает работу в праздничные дни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На период новогодних праздников крупных мероприятий у главы государства пока не планируется, уточнил Песков в беседе с РИА Новости.
Представитель Кремля уточнил, что у Владимира Путина состоятся рабочие встречи. Совещания и заседания не прекращаются в выходные дни, отметил Песков. Президент России никогда не прерывается на какие-то праздники, заключил Песков.