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12:08   27 Декабря 2020
Политика

Песков рассказал о работе Путина в праздничные дни

Песков рассказал о работе Путина в праздничные дни

Президент РФ Владимир Путин продолжает работу в праздничные дни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На период новогодних праздников крупных мероприятий у главы государства пока не планируется, уточнил Песков в беседе с РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что у Владимира Путина состоятся рабочие встречи. Совещания и заседания не прекращаются в выходные дни, отметил Песков. Президент России никогда не прерывается на какие-то праздники, заключил Песков.

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