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11:43   27 Декабря 2020
Происшествия

Пассажир московского метро умер во время задержания полицией

Пассажир московского метро умер во время задержания полицией

Москвич начал громить терминалы оплаты в московском метро и был задержан полицией. Мужчина в какой-то момент потерял сознание и умер.

Инцидент произошел вечером 26 декабря в Москве на станции метро "Щукинская" во время задержания полицейскими буйного мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. По данным ведомства, пассажир метрополитена не смог пополнить проездную карту и начал срывать свою злость на терминалах оплаты.

Стражи порядка попытались остановить неадекватного мужчину, однако тот стал оказывать сопротивление. В результате чего пострадал один из правоохранителей. После этого пассажир потерял сознание. Полицейские незамедлительно вызвали скорую, но к моменту приезда медиков мужчина скончался. Организована проверка. Специалисты выясняют причины смерти пассажира метро.

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#метро #пассажир #щукинская

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