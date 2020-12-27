Пассажир московского метро умер во время задержания полицией

Москвич начал громить терминалы оплаты в московском метро и был задержан полицией. Мужчина в какой-то момент потерял сознание и умер.

Москвич начал громить терминалы оплаты в московском метро и был задержан полицией. Мужчина в какой-то момент потерял сознание и умер.

Инцидент произошел вечером 26 декабря в Москве на станции метро "Щукинская" во время задержания полицейскими буйного мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. По данным ведомства, пассажир метрополитена не смог пополнить проездную карту и начал срывать свою злость на терминалах оплаты.

Стражи порядка попытались остановить неадекватного мужчину, однако тот стал оказывать сопротивление. В результате чего пострадал один из правоохранителей. После этого пассажир потерял сознание. Полицейские незамедлительно вызвали скорую, но к моменту приезда медиков мужчина скончался. Организована проверка. Специалисты выясняют причины смерти пассажира метро.