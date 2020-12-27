Боевики обстреляли приграничный город Буар накануне выборов в ЦАР

Боевики в Центральноафриканской Республике устроили стрельбу в окрестностях города Буар накануне выборов президента страны, передает Федеральное агентство новостей.

Боевики в Центральноафриканской Республике устроили стрельбу в окрестностях города Буар накануне выборов президента страны, передает Федеральное агентство новостей.

Выборы главы государства и членов законодательного собрания стартовали в ЦАР в 6 утра по местному времени. Порядок в столице государства Банги поддерживается войсками Центральноафриканской Республики (FACA), а за ходом самого плебисцита следят международные наблюдатели, в частности, из России. Тем не менее в отдаленных районах страны боевики "Коалиции патриотов за перемены" (CPC) устраивают вооруженные стычки с силовиками, пишет ФАН.

Радикалы первоначально планировали наступление на столицу, однако оно не состоялось, ввиду чего они продолжают попытки помешать проведению выборов, устраивая провокации. Военнослужащие FACA, которых консультируют инструкторы из РФ, при поддержке миротворческих сил ООН успешно противостоят боевикам.