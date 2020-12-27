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11:07   27 Декабря 2020
Общество

Медики выявили 28 284 новых случая коронавируса в России

Медики выявили 28 284 новых случая коронавируса в России

Количество случаев коронавируса за прошедшие сутки увеличилось на 28 284. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России.

По данным медиков, новые заболевшие были выявлены в 85 регионах страны. Отмечается, что в 15% случаев не было выявлено клинических проявлений болезни. За прошедшие сутки зафиксировано 552 летальных исхода. Полностью от симптомов заболевания избавились 24 390 человек.

Общее количество случаев коронавируса в России с начала пандемии составляет 3 050 248.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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