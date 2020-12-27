Прокуратура выясняет обстоятельства смерти семьи из Башкирии в машине

Следователи в Башкирии инициировали проверку после обнаружения отца и двоих его детей, отравившихся угарным газом.

Следователи в Башкирии инициировали проверку после обнаружения отца и двоих его детей, отравившихся угарным газом.

Башкирская прокуратура займется проверкой в связи со смертью мужчины и двоих его детей, тела которых были обнаружены в машине. По имеющимся у полиции данным, мужчина поссорился с супругой и после этого на своем автомобиле уехал из дома с годовалой дочерью и шестилетним сыном.

Через некоторое время их нашли мертвыми в машине, которая находилась на берегу реки Уршак Давлекановского района Башкирии. У погибших были признаки отравления угарным газом. Следствие подозревает отца в убийстве малолетних детей.