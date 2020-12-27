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11:04   27 Декабря 2020
Происшествия

Прокуратура выясняет обстоятельства смерти семьи из Башкирии в машине

Прокуратура выясняет обстоятельства смерти семьи из Башкирии в машине

Следователи в Башкирии инициировали проверку после обнаружения отца и двоих его детей, отравившихся угарным газом.

Башкирская прокуратура займется проверкой в связи со смертью мужчины и двоих его детей, тела которых были обнаружены в машине. По имеющимся у полиции данным, мужчина поссорился с супругой и после этого на своем автомобиле уехал из дома с годовалой дочерью и шестилетним сыном.

Через некоторое время их нашли мертвыми в машине, которая находилась на берегу реки Уршак Давлекановского района Башкирии. У погибших были признаки отравления угарным газом. Следствие подозревает отца в убийстве малолетних детей.

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#прокуратура #башкирия #угарный газ

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