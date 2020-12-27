Трамп предложил республиканцам продолжить борьбу за президентство

Действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен в фальсификации президентских выборов.

Действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен в фальсификации президентских выборов.

Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев продолжить борьбу за президентство. Американский лидер уверен, что за него проголосовали гораздо больше процентов населения, чем по официальным итогам. Сообщение с призывом Трамп опубликовал в Twitter, где также упомянул о ряде нарушений, которые имели место при подсчете голосов.

"Для сенаторов-республиканцев пришло время выйти вперед и бороться за президентство, как это делали бы демократы, если бы они действительно победили. Доказательства неоспоримы", — заявил президент.

Выборы президента США прошли в американском государстве 3 ноября. 14 декабря коллегией выборщиков были утверждены результаты голосования, избранным президентом Америки стал демократ Джо Байден. Дональд Трамп отказался признавать поражение и назвал итоги выборов сфальсифицированными.