Ученые сделали открытие о влиянии нового штамма COVID-19 на детей

Обнаруженный в декабре в Великобритании новый штамм коронавируса чаще всего поражает детей среднего школьного возраста.

Обнаруженный в декабре в Великобритании новый штамм коронавируса чаще всего поражает детей среднего школьного возраста.

Новая разновидность коронавирусной инфекции больше всего поражает школьников 7-11 классов. Именно у них обнаружен самый высокий уровень инфицирования. К такому выводу пришли эксперты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Профессор Венди Барклай объяснил, почему новая разновидность вируса легче поражает детей.

"Предыдущая форма COVID-19 проходила через более сложный процесс связывания рецептора ACE2 и проникновения в клетки. Именно поэтому те взрослые, у которых содержание этого рецептора больше в носу и горле, были главной мишенью для вируса", — цитирует ученого Daily Mail.

Новый штамм коронавируса намного легче попадает в организм ребенка, считает профессор. По его мнению, данная теория позволит объяснить большую степень поражаемости этого вируса.