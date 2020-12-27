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10:57   27 Декабря 2020
Политика

Путин рассказал о гуманитарной деятельности России в мире

Путин рассказал о гуманитарной деятельности России в мире

Поставки гуманитарной помощи являются одним из важнейших направлений деятельности МЧС России.

Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в День спасателя.

"Сложнейшая благородная задача, которую вы сейчас решаете — организация гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха. Добавлю, что всего за прошедшие 30 лет силами МЧС проведено более 500 гуманитарных операций за рубежом", — сказал он.

Глава государства считает, что Россия известна во всем мире своей бескорыстной гуманитарной помощью. Нуждающиеся получают продукты, лекарства, одежду, а также все необходимое для нормальной жизни. По словам Путина, эта деятельность не связана с какими-либо политическими планами, помощь оказывается бескорыстно.

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#россия #путин #гумпомощь

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