Три российских региона получат дополнительное финансирование

Правительство России выделило еще более 2,5 миллиарда рублей на региональную поддержку. Денежные средства будут направлены в Мордовию, Бурятию и Ингушетию.

Правительство России выделило еще более 2,5 миллиарда рублей на региональную поддержку. Денежные средства будут направлены в Мордовию, Бурятию и Ингушетию.

Дополнительное финансирование выделяется с целью восстановления экономики регионов после пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте кабмина.

За счет дотаций из бюджета региональные власти смогут выполнить социальные обязательства перед местным населением. Также в их распоряжении окажутся дополнительные средства для борьбы с распространением COVID-19. Кроме того, часть денежных средств будет отправлена на Байконур.

В общей сумме на балансировку региональных бюджетов в течение 2020 года было выделено порядка 300 млрд рублей. Предусмотреть дополнительную финансовую поддержку субъектам поручил президент России Владимир Путин.