Украинских политиков могут начать штрафовать за использование других языков

Депутат Верховной рады Украины Елена Шуляк предложила штрафовать чиновников, которые не используют украинский язык на работе.

Депутат Верховной рады Украины Елена Шуляк предложила штрафовать чиновников, которые не используют украинский язык на работе.

Парламентарий заявила, что депутаты, министры и другие государственные служащие обязаны использовать украинский язык при выполнении служебных обязанностей.

"И возможно, я была бы радикальной в этом вопросе — предлагала введение для политиков штрафов", — отметила Шуляк.

По ее словам, многие чиновники игнорируют законодательство и не используют украинский язык. Кроме того, языковой вопрос сможет расколоть украинское общество и дать отдельным политикам зарабатывать какие-то бонусы, заключила депутат.

Ранее стало известно, что Верховная рада запретила президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать русский язык по время осуществления своих обязанностей.