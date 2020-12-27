Украинских политиков могут начать штрафовать за использование других языков
Депутат Верховной рады Украины Елена Шуляк предложила штрафовать чиновников, которые не используют украинский язык на работе.
Парламентарий заявила, что депутаты, министры и другие государственные служащие обязаны использовать украинский язык при выполнении служебных обязанностей.
"И возможно, я была бы радикальной в этом вопросе — предлагала введение для политиков штрафов", — отметила Шуляк.
По ее словам, многие чиновники игнорируют законодательство и не используют украинский язык. Кроме того, языковой вопрос сможет расколоть украинское общество и дать отдельным политикам зарабатывать какие-то бонусы, заключила депутат.
Ранее стало известно, что Верховная рада запретила президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать русский язык по время осуществления своих обязанностей.