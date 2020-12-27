Семеро погибли при нападении мужчины с ножом в Китае

Мужчина с ножом напал на группу людей на северо-востоке Китая. Семь человек погибли, еще семеро получили травмы разной степени тяжести.

Мужчина с ножом напал на группу людей на северо-востоке Китая. Семь человек погибли, еще семеро получили травмы разной степени тяжести.

По предварительным данным, нападение произошло в провинции Ляонин на северо-востоке страны. Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию по задержанию вооруженного холодным оружием злоумышленника.

Полицейские установили личность нападавшего и доставили его в оперативный отдел. Все пострадавшие направлены в ближайшую больницу. Точная причина произошедшего пока не разглашается. Следствию предстоит установить все обстоятельства случившегося и возможные причастные лица.