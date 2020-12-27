Американские эксперты признали, что российский Су-57 обошел самолеты США

Су-57 опередил программы США по разработке истребителей шестого поколения.

Российский Су-57 опередил программы США по разработке истребителей шестого поколения — такой вывод можно сделать из наблюдений журналистов издания Military Watch, обративших внимание на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу. По словам главы Минобороны, ВВС России получат 22 истребителя Су-57 раньше, чем планировалось — уже к концу 2024 года.

Поступление самолета на вооружение произошло спустя 15 лет после того, как ВВС США вооружились истребителем пятого поколения F-22 — это дало некоторым западным аналитикам повод говорить, что российский оборонный сектор значительно отстает от американского.

Эксперты журнала Military Watch с такими оценками не согласны и указывают на «гораздо большую изощренность» и более передовые технологии нового российского истребителя по сравнению с американскими самолетами пятого поколения. Что касается «шестых» истребителей, в США они только разрабатываются. Тем временем, в России «шестерки» Су-57 уже выходят на вооружение.

«Су-57 лучше всего рассматривать не как российский аналог более старого американского истребителя, а скорее как претендента на гораздо более амбициозные истребители шестого поколения, разрабатываемые в США в настоящее время», — отмечают авторы статьи.

Россия вырвалась вперед

Даже в относительно «простых» первоначальных серийных вариантах Су-57 военные эксперты из США отмечают помимо технических характеристик самого самолета некоторые передовые функции, которых явно не хватает в «американце» F-22.

Речь идет о нашлемных прицелах, трехмерных двигателях векторизации тяги, инфракрасных системах поиска и слежения, нескольких радарах AESA, включая задние и боковые, а также доступ к гиперзвуковым ракетам класса «воздух-воздух» Р-37М с более чем удвоенной дальностью действия, чем у ракет, используемых для F-22.

«Су-57 также развертывает управляемые ракеты класса "воздух — воздух" К-77 — это оружие, эквивалента которому у США в настоящее время нет», — сказано в статье Military Watch.

«Шестые» Су-57 будут оснащены искусственным интеллектом, гиперзвуковыми баллистическими ракетами, разными вариантами беспилотного режима полета и оборудованы двигателями «Изделие 30», которые на 30% мощнее тех, что используются сейчас в американском F-22 Raptor, напоминают авторы статьи.

Что же касается российского «аналога» американского F-22, то еще до создания Су-57 РФ в рамках программы МиГ 1.44 разработала «не менее амбициозный» истребитель пятого поколения, чьи летно-технические характеристики и конструкция более близки к F-22, сказано в публикации Military Watch. В конечном итоге программу отменили в пользу гораздо более совершенного Су-57.

Включиться в гонку пытается и Европа, но за Россией и США не поспевает. Сейчас у Евросоюза есть две программы: Великобритания работает над Tempest, а Франция и Германия надеется перескочить через пятое поколение истребителей при помощи Испании, разрабатывающей электронные системы, и сразу после самолета четвертого поколения создать «шестой».

Европейское финансирование «военки» не слишком щедрое, а потому сложные проекты вроде «шестых» истребителей не тянет. Здесь ресурсы нужны гораздо большие: эту роскошь могут позволить себе несколько стран — Россия, США и Китай. Но международная гонка за шестое поколение самолетов уже идет.

Будущее ВПК: искусственный интеллект

Успехи России в военном авиастроении обозначились не с появлением Су-57, а гораздо раньше. Парадоксально, но обычно выигрывает именно та страна, которая начинает разработку конкретного вида вооружения позже «конкурентной» державы, объясняет эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко. Так было с «предшественниками» Су-57.

«Поколения истребителей Су-27 и МиГ-29 имели некоторое преимущество [перед американскими аналогами, — прим. ред.] и выиграли за счет того, что были созданы чуть позднее и вобрали в себя несколько более интересные решения. История Су-27 и его последующих вариантов это подтверждает», — рассказал Пономаренко в комментарии «Политике Сегодня».

Однако давать развернутую оценку тому или иному самолету сложно. Одна из сложнейших характеристик современного истребителя — его оборудование, которое скрыто от глаз наблюдателей. Как правило, полные возможности боевых систем тщательно скрываются. Поэтому многие факторы выясняются уже в процессе боевых столкновений, говорит эксперт.

Между тем в США уже выполнен полет экспериментального самолета, который может быть прототипом в американском истребителе шестого поколения. В нем, как и в Су-57, анонсирована немалая роль искусственного интеллекта: возможно, «мистер робот» будет выполнять роль второго пилота.

Пономаренко отмечает, что технологии искусственного интеллекта в военно-промышленном комплексе, прогрессируя все быстрее, рискуют стать совсем автономными. Действительно, к этому все идет: боевыми «беспилотниками» некоторые страны мира уже вооружились. Правда, пока они летают преимущественно «в стае» и, к счастью, управляются человеком.

«Пока трудно сказать, как истребители будут трансформироваться с появлением беспилотных боевых систем, которые на первом этапе будут больше взаимодействовать с человеком, а в дальнейшем, с развитием вычислительной техники и искусственного интеллекта, меньше», — говорит военный эксперт.

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