В Сети высмеяли планы Кравчука и Зеленского на войну с РФ

Россияне оценили заявления президента Украины Владимира Зеленского и представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кравчука по возможной войне с Москвой.

Россияне оценили заявления президента Украины Владимира Зеленского и представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кравчука по возможной войне с Москвой.

Президент Зеленский считает, что в случае нападения России со стороны Крыма, население Украины мобилизуется и даст отпор. Он рассчитывает не только на военных, но и на женщин, а также детей. Об этом рассказывается в материале Федерального агентства новостей.

Первый президент постсоветской Украины Леонид Кравчук считает, что заявление Зеленского прозвучало, как слова настоящего патриота. Он также предполагает, что свою землю пошли бы защищать все.

Позицию украинских политиков с иронией встретили в Сети. Россияне считают, что в случае необходимости Киеву будет некого мобилизовать, поскольку после открытия границ большая часть украинцев уедет на заработки за рубеж.

Некоторые комментаторы усомнились в адекватности Зеленского и Кравчука. Также людей обеспокоили заявления президента Украины, который допускает вооруженное противостояние с ядерной державой, что является практически самоубийством для граждан.