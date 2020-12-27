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10:13   27 Декабря 2020
Экономика

Стоимость одного биткоина перевалила за 27 тысяч долларов

Стоимость одного биткоина перевалила за 27 тысяч долларов

Согласно данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09:05 по московскому времени биткоин дорожает на 9,85%, достигая 27 232 долларов.

Биткоин является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, являющийся участником данной системы.

Как передает РБК, позитивное влияние на курс криптовалюты могла оказать новость о том, что с биткоином начнет работать банк Banca Generali, принадлежащий крупнейшей итальянской страховой компании Assicurazioni Generali. В 2021 году она запустит сервис для хранения цифровых валют.

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#криптовалюта #рекорд #биткоин

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