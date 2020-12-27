10:09 27 Декабря 2020Политика
Песков раскрыл планы Путина на зарубежные поездки в ближайшие дни
Президент России Владимир Путин планирует контакты с иностранными коллегами в ближайшее время, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии журналистам.
Президент России Владимир Путин планирует контакты с иностранными коллегами в ближайшее время, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии журналистам.
Российский лидер намерен возобновить связь с зарубежными лидерами, однако поездки в соседние страны пока планировать тяжело из-за пандемии коронавируса в мире, обратил особое внимание пресс-секретарь. По словам Пескова, специалисты внимательно следят за распространением заболевания в других странах.
Положительный результат теста на коронавирус в России получили около трех млн человек с начала 2020 года. отечественные специалисты уже вылечили от заболевания 2,4 млн пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.