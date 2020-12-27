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10:09   27 Декабря 2020
Политика

Песков раскрыл планы Путина на зарубежные поездки в ближайшие дни

Песков раскрыл планы Путина на зарубежные поездки в ближайшие дни

Президент России Владимир Путин планирует контакты с иностранными коллегами в ближайшее время, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии журналистам.

Российский лидер намерен возобновить связь с зарубежными лидерами, однако поездки в соседние страны пока планировать тяжело из-за пандемии коронавируса в мире, обратил особое внимание пресс-секретарь. По словам Пескова, специалисты внимательно следят за распространением заболевания в других странах.

Положительный результат теста на коронавирус в России получили около трех млн человек с начала 2020 года. отечественные специалисты уже вылечили от заболевания 2,4 млн пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

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