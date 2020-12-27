Составлен топ-10 самых поразительных мест России

Американский портал назвал десять самых поразительных и запоминающихся локаций в России для экотуризма. На первом месте оказалась Камчатка.

Американский портал назвал десять самых поразительных и запоминающихся локаций в России для экотуризма. На первом месте оказалась Камчатка.

Автора публикации в Fodor's Travel впечатлили пешие прогулки на Камчатке. Второе место среди самых запоминающихся мест в России занимает плато Путорана в Сибири. На третьем месте расположился национальный парк "Шантарские Острова". Мыс Дежнева занял четвертую строчку.

"Это мрачное красивое серо-голубое место с высокими утесами и пляжами, усеянными китовыми костями", – так описывает мыс автор публикации в Fodor's Travel.

Пятое место в списке самых удивительных мест России досталось национальному парку "Ленские Столбы". Летом и осенью скалы окружены цветущими лугами. Зимой расположенная поблизости река замерзает. Пейзаж становится "мрачным и драматичным", говорится в публикации американского портала.

Курильские острова расположились на шестом месте. Седьмую строчку занял историко-культурный регион на западе Иркутской области – Тофалария. Чарским пескам в Забайкальском крае досталось восьмое место, а лесам Коми – девятое. Замыкает топ-10 озеро Байкал.