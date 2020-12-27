Перечислены самые дорогие билеты на новогодние путешествия

Аналитическое исследование сервиса путешествий OneTwoTrip выявило самые дорогие направления для путешествия в новогодние каникулы.

Аналитическое исследование сервиса путешествий OneTwoTrip выявило самые дорогие направления для путешествия в новогодние каникулы.

Самым дорогим оказался авиаперелет из Москвы в Дубай и обратно, стоимость путешествия составила 216,8 тысячи рублей. Вторым в списке числится перелет Хабаровск – Москва – Хабаровск, стоимость билетов составила 203 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает направление из Владивостока в Москву и обратно — 178,1 тысячи рублей.

Путешествия на железнодорожном транспорте обойдутся россиянам в новогодние праздники также недешево. Проехать из Москвы в Иркутск стоит 26,6 тысячи рублей. Проезд на поезде из Санкт-Петербурга в Москву обойдется в 19,8 тысячи рублей. Билет из Москвы в Сочи стоит 18,3 тысячи рублей.