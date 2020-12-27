Крушение вертолета в Пакистане привело к гибели четырех военных

Вертолет пакистанской армии совершил жесткую посадку на севере республики. В результате инцидента погибли все члены экипажа.

Вертолет пакистанской армии совершил жесткую посадку на севере республики. В результате инцидента погибли все члены экипажа.

Среди жертв оказались находившиеся на борту два пилота и два военнослужащих. Предварительной причиной авиакатастрофы назвали техническую неисправность, пишет "Синьхуа".

По данным источника издания, ЧП произошло во время спецоперации — на воздушном судне транспортировали тело солдата, который попал под лавину. Его должны были доставить в военный госпиталь, однако полет прервался внезапным падением. Сейчас правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах происшествия и устанавливают личности погибших.