Выборы главы государства в Центральноафриканской Республике стартовали 27 декабря в шесть часов утра по местному времени.

Выборы главы государства в Центральноафриканской Республике стартовали 27 декабря в шесть часов утра по местному времени.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), президентские и парламентские выборы начались в ЦАР. Граждане республики отправились в избирательные пункты, чтобы принять участие в голосовании. ФАН отмечает, что правительство страны, несмотря на многочисленные трудности, организовало все в соответствии с законами.

Последние несколько недель в Центральноафриканской Республике активизировались вооруженные бандформирования, которые намеревались сорвать выборы, однако благодаря инструкторам из РФ и миротворцам ООН, вооруженные силы страны смогли дать отпор бандитам.

Оппозиция пыталась перенести сроки голосования с помощью прошения в законодательные органы государства, но Конституционный суд ЦАР, рассмотрев ходатайство, решил встать на сторону основного закона страны.