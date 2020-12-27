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9:27   27 Декабря 2020
Политика

Владимир Путин отменил традиционную встречу с российскими предпринимателями

Владимир Путин отменил традиционную встречу с российскими предпринимателями

Традиционная встреча президента РФ Владимира Путина с представителями крупного бизнеса не состоится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, несмотря на отмену мероприятия, правительство поддерживает диалог с предпринимателями. Президент постоянной ведет диалог с представителями крупного бизнеса. Также переговоры ведутся через организации бизнеса РСПП, ТПП и так далее. Все вопросы в секторе экономики решаются с учетом мнения предпринимателей, заключил Песков.

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#путин #песков #бизнес

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