Владимир Путин отменил традиционную встречу с российскими предпринимателями

Традиционная встреча президента РФ Владимира Путина с представителями крупного бизнеса не состоится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Традиционная встреча президента РФ Владимира Путина с представителями крупного бизнеса не состоится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, несмотря на отмену мероприятия, правительство поддерживает диалог с предпринимателями. Президент постоянной ведет диалог с представителями крупного бизнеса. Также переговоры ведутся через организации бизнеса РСПП, ТПП и так далее. Все вопросы в секторе экономики решаются с учетом мнения предпринимателей, заключил Песков.