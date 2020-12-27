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9:13   27 Декабря 2020
Политика

Россия приступит к созданию препарата от COVID-19, которым лечился Трамп

Россия приступит к созданию препарата от COVID-19, которым лечился Трамп

Лекарство от коронавируса на основе моноклональных антител могут создать в России.

Грант на разработку получил Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Директор Центра Александр Гинцбург заявил, что результаты разработок представят в 2021 году. Стоит отметить, что аналогичным препаратом лечился действующий президент США Дональд Трамп.

Учреждение также работает над созданием препарата, который сможет защитить от коронавируса и гриппа, добавил ученый.

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#россия #трамп #вакцина #коронавирус

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