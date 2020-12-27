Полиция США выявила махинации с поставками вакцины от COVID-19

Полицейские штата Нью-Йорк расследуют информацию о том, что сеть медучреждений Parcare мошенническим путем купила вакцины от коронавируса и предлагала их частным лицам.

Полицейские штата Нью-Йорк расследуют информацию о том, что сеть медучреждений Parcare мошенническим путем купила вакцины от коронавируса и предлагала их частным лицам.

Глава местного департамента здравоохранения Говарда Цукера опубликовал соответствующее заявление на сайте губернатора штата. Департамент здравоохранения также проинформировали по ситуации с возможным мошенничеством.

"Это является нарушением плана властей штата, согласно которому вакцину первыми получат работники сферы здравоохранения, а также жильцы и сотрудники домов престарелых", – отмечено в заявлении.

Вакцину производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech одобрили для экстренного использования в США 11 декабря.