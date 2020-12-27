Трамп назвал последствия пандемии страшнее самого COVID-19

Карантин оказался хуже, чем сама коронавирусная инфекция нового типа, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Карантин оказался хуже, чем сама коронавирусная инфекция нового типа, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Месяцем ранее во многих штатах, возглавляемых демократами, отложили снятие ограничительных мер по COVID-19. Но, например, в Калифорнии, несмотря на режим самоизоляции и "дистанционку" случаи заболевания выросли. В то же время во Флориде, власти которой объявили об отмене всех COVID-ограничений еще в сентябре, наоборот – ситуация процветает в положительном ключе. По словам Трампа, это разрушило жизни американцев гораздо больше, чем коронавирус.

"Карантин разрушает жизнь многих людей. Это гораздо хуже, чем ущерб, вызванный самим китайским вирусом" — написал Трамп.

На утро 27 декабря число зараженных коронавирусом в США перевалило за 18,9 млн человек. Жертвами стали почти 332 тыс. пациентов.