Пиротехники МЧС обнаружили более десяти тысяч боеприпасов в Карабахе

На площади в 53 гектара в Айгестане Аскеранского района обнаружено более 10 тысяч боеприпасов, которые специалисты отправили в Центр гуманитарного разминирования.

На площади в 53 гектара в Айгестане Аскеранского района обнаружено более 10 тысяч боеприпасов, которые специалисты отправили в Центр гуманитарного разминирования.

Сотрудники отряда "Лидер" МЧС продолжают работу по разминированию территорий Нагорного Карабаха. Среди находок — боевые ракеты, гранаты, мины, патроны и другие взрывоопасные устройства, сообщает РИА Новости.

Недавно российские миротворцы помогли найти без вести пропавших военнослужащих из Армении, как ранее сообщил "Царьград". Шесть солдат более 70 дней провели в горах и вернулись домой при содействии военнослужащих из России.