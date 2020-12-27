Вирусолог рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса

Чтобы защититься от "британского" штамма коронавируса, нужно соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.

Чтобы защититься от "британского" штамма коронавируса, нужно соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.

Для того, чтобы обезопасить себя от новой мутации COVID-19 необходимо сохранять общую политику прерывания распространения инфекции, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев телеканалу "360".

Новый штамм коронавируса стал просто более заразным. То есть при чихании одного человека теперь заражается не трое рядом стоящих, а десять. Его антигенные свойства не изменились, поэтому на этот вирус будет действовать вакцина. Лучше не появляться в местах массового скопления людей, но если появляется необходимость выйти в магазин, человек должен надеть маску и перчатки.