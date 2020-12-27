Невыездные россияне чаще всего копят долги за кредиты, алименты и ЖКХ

Более 4 млн постановлений об ограничении права россиян на выезд выносятся из-за долгов по кредитам, алиментам и коммунальным платежам. Об этом сообщили приставы.

Более 4 млн постановлений об ограничении права россиян на выезд выносятся из-за долгов по кредитам, алиментам и коммунальным платежам. Об этом сообщили приставы.

Около 4,1 млн таких постановлений действовали по состоянию на начало декабря 2020 года. Этот показатель на 20% выше, чем в 2019 году, и в 2,5 раза превышает показатель 2017 года, сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов.

За период с января по декабрь этого года приставы выносили 8,3 млн постановлений, запрещающих выезд должникам. Неплательщикам удалось покрыть долги на сумму 41,5 млрд рублей. Отмечается, что ограничение выезда приставы обычно применяют к большей части должников по алиментам и к трети — по кредитам.

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