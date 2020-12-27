Зеленского раскритиковали военные за высказывания о всеобщей мобилизации

Военные украинской армии раскритиковали президента Владимира Зеленского за его высказывания о мобилизации мужчин и женщин для войны с Россией.

Военные украинской армии раскритиковали президента Владимира Зеленского за его высказывания о мобилизации мужчин и женщин для войны с Россией.

Недавно, как пишет издание Strana.ua, украинский лидер заявил, что выступает против войны с РФ, однако если она все-таки произойдет, то мобилизации будут подлежать все граждане страны.

Майор ВСУ Юрий К. отметил, что такие заявления указывают на паническое состояние властей и их непрофессионализм. Капитан запаса Алексей К. в свою очередь заявил, что действующий украинский лидер никогда не служил в армии и "не понимает, что такое войска и война". Старлей Сергей Ч. напомнил, что прошлый опыт прошлых мобилизаций на Украине показал только "никудышность" таких затей.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос ранее высказал жесткую позицию по поводу намерения Зеленского призывать на "битву с Россией" и мужчин, и женщин. Об этом сообщает "Царьград".