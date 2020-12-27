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5:47   27 Декабря 2020
Общество

Первые два канадца заразились "британским" штаммом коронавируса

Первые два канадца заразились "британским" штаммом коронавируса

Два случая заболевания новым штаммом коронавируса обнаружены в Канаде.

Новым "британским" штаммом коронавируса заразилась пара из Дарема, которая никуда не выезжала и не была подвержена риску инфицирования. О первых двух случаях заражения новым штаммом сообщили в пресс-релизе на сайте канадской провинции Онтарио.

"Оба человека были проинформированы и в настоящее время находятся в самоизоляции", — говорится в заявлении.

Сообщение о новой мутации SARS-CoV-2 в Великобритании поступило 14 декабря. Новый штамм, по заявлению Консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии, распространяется быстрее и может быть на 70% заразнее обычного.

Президент США Дональд Трамп, пишет "Царьград", подчеркнул, что принятые в некоторых штатах меры по борьбе с коронавирусом сильно ударили по местному бизнесу и нанесли урон больший, нежели сама пандемия.

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#канада #штамм #коронавирус

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