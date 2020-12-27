Экс-президент ЦАР намерено отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства

Действующего президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера поддержал экс-президент страны Мишель Джотодия. Бывший глава республики также объяснил, почему отказался от президентской гонки.

Действующего президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера поддержал экс-президент страны Мишель Джотодия. Бывший глава республики также объяснил, почему отказался от президентской гонки.

Джотодия назвал Таудера единственным достойным кандидатом на пост главы Центральноафриканской Республики, которому под силу обеспечить безопасность в стране. Об этом экс-президент заявил прессе, передает ФАН.

Джотодия напомнил, что на старте предвыборной гонки намеренно отказался от участия в выборах, несмотря на предложения. Вместе с тем, он призвал бывшего президента ЦАР Франсуа Бозизе тоже не принимать участия в выборах.

Джотодия раскритиковал насилие в некоторых регионах Центральноафриканской Республики. Он отметил, что целью организаторов является дестабилизация обстановки в стране и срыв выборов ради своих эгоистических интересов.