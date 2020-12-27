Глава ВОЗ оценил вероятность возникновения новой пандемии

Мировому сообществу необходимо готовиться к новым пандемиям. На это обратил внимание генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Мировому сообществу необходимо готовиться к новым пандемиям. На это обратил внимание генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Он в рамках видеообращения по случаю Международного дня противоэпидемической готовности напомнил, что больше года назад никто не знал о коронавирусе. Однако с того времени все сильно изменилось, прежний уклад жизни "перевернулся с ног на голову". Последствия вспышки возбудителя COVID-19 давно вышли за пределы системы здравоохранения, существенно затронув экономические и политические отрасли.

"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью", — отметил Гебреисус.

Глава ВОЗ призвал людей извлечь уроки из нынешней ситуации. Также он подчеркнул значимую роль инвестиций в развитие системы первичной медицинской помощи и механизма предотвращения ЧС, сообщает "Царьград".