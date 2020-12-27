Виктория Боня в интервью Соловьеву рассказала о зарплатах на "Доме-2"

Экс-участница телепроекта "Дом-2" в интервью Владимиру Соловьеву рассказала о зарплатах участников шоу. По ее словам, в месяц можно получить от тысячи долларов.

Экс-участница телепроекта "Дом-2" в интервью Владимиру Соловьеву рассказала о зарплатах участников шоу. По ее словам, в месяц можно получить от тысячи долларов.

Первый три месяца участник получает по тысяче долларов. Об этом рассказала Боня.

"Если ты продержался это время, тебе сразу выдают три тысячи долларов. Если тебя выгнали раньше, ты не получаешь ни копейки", — сказала она.

Бывшая участница также отметила, что через пол года участия на телестройке она подошла к продюсеру и сказала, что хочет прибавку к зарплате, так как тысячи долларов в месяц ей не хватает. Он согласился доплачивать еще по пять тысяч, информирует "Царьград".

После того как Боня ушла с проекта, с ней связался генеральный продюсер и предложил вернуться на шоу. В этом случае ей платили бы от 10 до 12 тысяч долларов. Но от такого предложения она отказалась.