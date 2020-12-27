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3:54   27 Декабря 2020
Общество

Жители Аргентины с 29 декабря смогут привиться вакциной "Спутник V"

Жители Аргентины с 29 декабря смогут привиться вакциной "Спутник V"

Аргентина начнет вакцинацию российским препаратом от коронавируса "Спутник V" уже 29 декабря. В понедельник будут завершены доставки во все провинции.

Президент страны Альберто Фернандес на совещании с губернаторами рассказал, что дозы российской вакцины будут доставлены в каждую провинцию. На встрече участники договорились, что уже во вторник утром начнется прививочная кампания. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Глава страны также добавил, что главной его целью на данный момент является вакцинация большей части населения.

В Аргентину в четверг было доставлено 300 тысяч доз препарата "Спутник V". Стоит отметить, что дополнительные пять миллионов ампул с вакциной должны доставить в январе. Еще 14 миллионов будут переданы в феврале 2021 года.

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#аргентина #коронавирус #Спутник V

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