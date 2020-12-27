Конституционный суд ЦАР на основании закона отказал в переносе выборов

Конституционный суд ЦАР (КС) обнародовал основания для отказа переноса даты голосования, которого требовали некоторые политики в Республике.

Конституционный суд ЦАР (КС) обнародовал основания для отказа переноса даты голосования, которого требовали некоторые политики в Республике.

Отмечается, что отказ кандидатам в переносе даты голосования был сделан на основании того, что проведение выборов нового президента должно пройти в период от 45 до 90 дней до завершения срока действующего лидера страны. КС должен в течение 15 дней после публикации предварительных итогов голосования принять решение о победителе. Об этом сообщили в официальном аккаунте правительства Центральноафриканской Республики в Facebook.

Всеобщие выборы в стране состоятся 27 декабря, как и планировалось ранее. Вооруженные группировки и юридические маневры оппозиции не смогли помешать властям ЦАР провести мероприятие по избранию лидера Республики в обозначенные сроки.