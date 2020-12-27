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2:49   27 Декабря 2020
Общество

Страны Евросоюза запустили массовую вакцинацию препаратом Pfizer

Страны Евросоюза запустили массовую вакцинацию препаратом Pfizer

Европейские страны начали массовую вакцинацию от коронавируса американским препаратом Pfizer.

Одобренный Еврокомиссией препарат уже отправлен в Австрию, Германию и ряд других стран с целью как можно более быстрого начала процедуры. Первыми будут прививать граждан, которые находятся в категориях риска — пенсионеров, сообщает "Интерфакс".

Компания-производитель препарата заявила о готовности предоставить в пользование главам государств 12,5 млн доз вакцины до конца декабря. Европейский регулятор одобрил вакцину и зафиксировал безопасность для человеческого здоровья, несмотря на несколько случаев тяжелой аллергии.

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#вакцина #коронавирус #Pfizer

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