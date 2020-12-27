Середина декабря запомнилась жителям ЦАР печальными новостями о срыве невоенного урегулирования конфликта на фоне предстоящих всеобщих выборов в республике.

Середина декабря запомнилась жителям ЦАР печальными новостями о срыве невоенного урегулирования конфликта на фоне предстоящих всеобщих выборов в республике.

Конгломерат группировок "Коалиция патриотов за реформы" 17 декабря уведомил о начале наступательной операции на столицу страны Банги. Очевидно, что ключевой причиной послужило решение действующего президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера избираться на второй срок. Несмотря на усилия оппозиции, правительству удалось в кратчайшие сроки восстановить порядок.

Стремление оппозиции отсрочить день голосования свидетельствует об их причастности к беспорядкам, вспышки которых использовались различными СМИ для дезинформации и раскрутки выгодной политической повестки. Так, локальные столкновения с бандитами с легкой руки журналистов превратились в массовые стычки, передает ФАН.

В свое время оппоненты Туадера пытались добиться переноса даты плебисцита с помощью манипуляций на фоне обострения эпидемиологической ситуации. Подобное поведение указывает на систематические попытки оппозиционных сил сорвать президентские и парламентские выборы в ЦАР.