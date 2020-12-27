Экс-главе Серпуховского района грозит новый срок за оскорбление судьи

Осужденный на 15 лет колонии строго режима за коррупцию бывший глава Серпуховского района Александр Шестун может стать фигурантом нового уголовного дела за оскорбление судьи.

Осужденный на 15 лет колонии строго режима за коррупцию бывший глава Серпуховского района Александр Шестун может стать фигурантом нового уголовного дела за оскорбление судьи.

Подсудимый систематически перебивал и выкрикивал оскорбления в адрес судьи Татьяны Юферовой. Экс-чиновник вел себя неуважительно и провокационно на протяжении всего заседания, в связи с чем было принято решение вывести Шестуна из зала до окончания прений сторон. Несмотря на неоднократные замечания, он продолжил вести себя вызывающе по отношению к судье и конвоирам.

"На протяжении всего судебного следствия Шестун вел себя вызывающе, постоянно перебивал судью Татьяну Юферову, которая слушала его дело, а также переходил на оскорбления", — рассказал знакомый с ситуацией источник ТАСС.

Из-за своего поведения Шестун оказался под угрозой возбуждения нового уголовного дела. Стать инициатором может как сама Юферова, так и участники судебного процесса, напомнил кандидат юридических наук адвокат Сергей Жорин.