Дональд Трамп обозвал Джо Байдена "фейковым президентом"
Глава Белого дома Дональд Трамп назвал демократа Джо Байдена, который по предварительным данным победил на президентских выборах, "фейковым президентом".
Голосование, которое прошло в Соединенных Штатах 3 ноября, по мнению республиканца, похоже на процедуру избрания лидеров в странах третьего мира. Такое сообщение Трамп сделал у себя в Twitter. Даже выборы в Афганистане, по мнению президента, были безопаснее тех, что прошли в этом году в США.
"Наше голосование с миллионами и миллионами отправленных по почте бюллетеней – это выборы, как в странах третьего мира. Фейковый президент!", – написал Трамп.
Руководство социальной сети в то же время прикрепило ссылку к высказыванию главы Белого дома. При переходе по ней, посетителям предлагается больше узнать о безопасности голосования посредством почты.