Дональд Трамп обозвал Джо Байдена "фейковым президентом"

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал демократа Джо Байдена, который по предварительным данным победил на президентских выборах, "фейковым президентом".

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал демократа Джо Байдена, который по предварительным данным победил на президентских выборах, "фейковым президентом".

Голосование, которое прошло в Соединенных Штатах 3 ноября, по мнению республиканца, похоже на процедуру избрания лидеров в странах третьего мира. Такое сообщение Трамп сделал у себя в Twitter. Даже выборы в Афганистане, по мнению президента, были безопаснее тех, что прошли в этом году в США.

"Наше голосование с миллионами и миллионами отправленных по почте бюллетеней – это выборы, как в странах третьего мира. Фейковый президент!", – написал Трамп.

Руководство социальной сети в то же время прикрепило ссылку к высказыванию главы Белого дома. При переходе по ней, посетителям предлагается больше узнать о безопасности голосования посредством почты.