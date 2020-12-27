Более 490 беженцев из Нагорного Карабаха вернулись в свои дома

Беженцы из Нагорного Карабаха продолжают возвращаться домой. За прошедшие сутки 491 человек приехал обратно на Родину.

Беженцы из Нагорного Карабаха продолжают возвращаться домой. За прошедшие сутки 491 человек приехал обратно на Родину.

Безопасность передвижения людей обеспечивают российские миротворцы. Об этом рассказали в Минобороны России. Там добавили, что 491 человек был доставлен автобусами из Еревана в Степанакерт.

В военном ведомстве подчеркнули, что миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и осуществляют контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. Также российские военные обеспечивают безопасность граждан, когда они возвращаются в свои дома. Всего в места постоянного проживания в Нагорном Карабахе вернулось 45 тысяч человек.