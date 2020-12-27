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0:25   27 Декабря 2020
Армия

Более 490 беженцев из Нагорного Карабаха вернулись в свои дома

Более 490 беженцев из Нагорного Карабаха вернулись в свои дома

Беженцы из Нагорного Карабаха продолжают возвращаться домой. За прошедшие сутки 491 человек приехал обратно на Родину.

Безопасность передвижения людей обеспечивают российские миротворцы. Об этом рассказали в Минобороны России. Там добавили, что 491 человек был доставлен автобусами из Еревана в Степанакерт.

В военном ведомстве подчеркнули, что миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и осуществляют контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. Также российские военные обеспечивают безопасность граждан, когда они возвращаются в свои дома. Всего в места постоянного проживания в Нагорном Карабахе вернулось 45 тысяч человек.

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