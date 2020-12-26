Трампа просят о режиме ЧС после взрыва фургона в центре Нэшвилла

Губернатор штата Теннесси Билл Ли обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести режим чрезвычайной ситуации после взрыва в Нэшвилле.

Губернатор штата Теннесси Билл Ли обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести режим чрезвычайной ситуации после взрыва в Нэшвилле.

Взрыв, произошедший 25 декабря в Нэшвилле, нанес очень сильный ущерб. И чудом является то, что ни один житель не погиб. Билл Ли попросил у Трампа федеральной поддержки для штата на выплаты страховых пособий организациям, пострадавшим в результате взрыва, а также для обеспечения необходимыми ресурсами служб, занимающихся устранением последствий. Просьба губернатора опубликована на его Twitter-аккаунте.

"Инженерам необходимо будет полностью проверить на предмет безопасности здания, в которых они располагались. Многие из этих зданий представляют историческую ценность", — отметил Ли.

В полицию Нэшвилла 25 декабря поступило сообщение о взрыве фургона в центре города. При инциденте пострадали три человека, их доставили в больницу. По данным правоохранителей, взрыв произошел по преднамеренным действиям.