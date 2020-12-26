Лавров осудил запрет CAS на посещение соревнований руководству России

Введенный Спортивным арбитражным судом (CAS) запрет на посещение официальными лицами России международных спортивных мероприятий недопустим, уверен глава МИД РФ Сергей Лавров.

Введенный Спортивным арбитражным судом (CAS) запрет на посещение официальными лицами России международных спортивных мероприятий недопустим, уверен глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел в ходе интервью телеканалу "Матч ТВ" прокомментировал решение CAS о принятии санкций в отношении отечественного спорта. По его словам, основания для подобных мер продолжают оставаться непонятными для Москвы, однако утвержденные меры все же отличаются от требуемых WADA.

"Если я правильно понимаю, разрешение иметь на спортивной форме национальную символику - это тоже послабление по сравнению с тем, что было на Олимпиаде-2018", — отметил глава ведомства.

Запрет на посещение состязаний для руководства России продлится два года. Изначально Всемирное антидопинговое агентство настаивало на четырехлетнем сроке ограничения.