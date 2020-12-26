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22:39   26 Декабря 2020
Общество

Врачи назвали признаки COVID-19, с которыми нужно немедленно идти к врачу

Врачи назвали признаки COVID-19, с которыми нужно немедленно идти к врачу

Британские врачи назвали пять незаметных признаков, при обнаружении которых нужно обратиться за срочной медицинской помощью.

Повышение температуры и кашель, потеря обоняния и вкуса — это привычные тревожные признаки, которые у всех на слуху. Издание Daily Express, по данным Британского центра контроля и предупреждения заболеваний, напоминает, что есть и скрытые "тревожные звоночки" — грудная боль, одышка, сдавленность и стесненность дыхания, посинение кожи лица и замутненность мышления.

При обнаружении совокупности этих явлений стоит немедленно обратиться за медицинской помощью. Могут быть и другие специфические признаки, например, боль в мышцах.

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#симптомы #коронавирус #COVID-19

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