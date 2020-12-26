Врачи назвали признаки COVID-19, с которыми нужно немедленно идти к врачу

Британские врачи назвали пять незаметных признаков, при обнаружении которых нужно обратиться за срочной медицинской помощью.

Британские врачи назвали пять незаметных признаков, при обнаружении которых нужно обратиться за срочной медицинской помощью.

Повышение температуры и кашель, потеря обоняния и вкуса — это привычные тревожные признаки, которые у всех на слуху. Издание Daily Express, по данным Британского центра контроля и предупреждения заболеваний, напоминает, что есть и скрытые "тревожные звоночки" — грудная боль, одышка, сдавленность и стесненность дыхания, посинение кожи лица и замутненность мышления.

При обнаружении совокупности этих явлений стоит немедленно обратиться за медицинской помощью. Могут быть и другие специфические признаки, например, боль в мышцах.