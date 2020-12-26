Теща сотрудника ФСБ подверглась нападению Соболь в своей квартире

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь незаконно проникла в квартиру тещи сотрудника ФСБ с применением силы.

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь незаконно проникла в квартиру тещи сотрудника ФСБ с применением силы.

Согласно версии СК РФ, Соболь, применив силу, ворвалась в квартиру Галины Субботиной — тещи Кудрявцева, которого блогер Алексей Навальный называет соучастником своего "отравления". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, но есть вероятность, что юрист снова избежит наказания в виде лишения свободы, несмотря на прошлые инциденты, передает ФАН.

По имеющейся информации, 25 декабря вечером Любовь Соболь представилась матерью-одиночкой с малолетним ребенком и зашла в подъезд. После этого она незаконно воспользовалась формой сотрудников Роспотребнадзора. После того как Субботина открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, проникла в квартиру, провела видеофиксацию и покинула место происшествия.

Согласно УК РФ, нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия может грозить штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет. Но шансов, что в отношении юриста применят самую строгую мер наказания, мало. Это объясняется тем, что к уголовной ответственности Соболь привлекается впервые, само преступление по составу является легким и было совершено без отягчающих обстоятельств.