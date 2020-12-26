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21:31   26 Декабря 2020
Политика

Излечившийся от коронавируса Макрон впервые после карантина покинул Версаль

Излечившийся от коронавируса Макрон впервые после карантина покинул Версаль

Президент Франции Эммануэль Макрон, перенесший коронавирус, покинул резиденцию французских королей до конца этого года.

Переболевший COVID-19 президент Франции Эммануэль Макрон отправился в старинную резиденцию форт Брегансон вместе с супругой Брижит. Об этом сообщила радиостанция France Bleu. Уточняется, что после карантина это первый выезд французского лидера из Версаля.

На следующей неделе в графике Макрона уже значатся очные встречи — он проведет заседание совета по обороне и национальной безопасности, а 31 декабря выступит перед гражданами страны с традиционным обращением.

Макрон заразился коронавирусом в середине декабря, после чего ушел на самоизоляцию, которую проходил в охотничьем домике "Ля-Лантерн" в Версале и продолжал работать удаленно.

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#франция #эммануэль макрон #версаль

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