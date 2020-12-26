Жириновский рассказал о геноциде русских во время Великой Отечественной войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился замалчиванием темы истребления русских и заявил о намерении добиться на законодательном уровне признать факт истории.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился замалчиванием темы истребления русских и заявил о намерении добиться на законодательном уровне признать факт истории.

Ни одну нацию так не пытались уничтожить, как русских во время войны. Такое мнение озвучил лидер думской партии ЛДПР Владимир Жириновский, который имеет высшее образование историка и защитил докторскую диссертацию на тему русской нации. Политика возмутило, что в Госдуме отказались принимать законопроект о признании геноцида русских.

"Ссылаясь на то, что это якобы противоречит Конституции, потому что у нас много разных людей разных национальностей, а если мы будем защищать русских, то другие обидятся", — рассказал Жириновский.

Он отметил, что данные до сих пор нигде не публикуются официально, однако первый геноцид русских, по его словам, начался еще во время Первой мировой в августе 1914 года на Австрийском фронте.

"Сперва просто убивали. Но все-таки они европейцы, и им неудобно, стали брать в плен и отправлять в два концлагеря – Талергоф и Терезин, где погибли сотни тысяч русских", – сказал политик.

Жириновский заявил, что партия еще раз внесет законопроект на обсуждение и будет настаивать на рассмотрении в первом чтении уже весной 2021 года.