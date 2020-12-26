Юшков оценил шансы Украины пережить зиму без "реверсного" газа

Дефицит газа из-за остановившихся реверсных поставок из Европы Украина вряд ли испытает, однако из-за сложившейся ситуации на рынке топлива Киев может дорого заплатить.

Дефицит газа из-за остановившихся реверсных поставок из Европы Украина вряд ли испытает, однако из-за сложившейся ситуации на рынке топлива Киев может дорого заплатить.

Такую точку зрения выразил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. В беседе с изданием "ПолитЭксперт" он отметил, что 2020 год был очень выгодным для покупателей газа и крайне тяжелым для поставщиков. С мая по октябрь цены на спотовом рынке газа доходили до 40-50 долларов за тысячу кубометров, чем воспользовались все, включая Украину.

Юшков также напомнил, что ЕС никаких административных ограничений на поставки газа на Украину не вводил, поэтому компании вправе свободно решать, кому продавать топливо. Единственной проблемой для Украины, по мнению эксперта, в этом случае является только цена.

"Кстати Украине никто никогда не запрещал покупать у "Газпрома". Пожалуйста, берите у "Газпрома", покупайте, он вам поставит, сколько захотите", — указал Юшков.

Поэтому, как он считает, Украина этой зимой не замерзнет. Кроме того, аналитик заметил, что в случае холодной зимы газ только продолжит дорожать.